На сайте тильда поменять форму Покажу пример Подробности в личку
Wordpress. Вывести посты с заполненным полем Advanced Custom Fields
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Сайт под управлением CMS Wordpress, используем плагин Advanced Custom Fields для вывода произвольных полей. Для поста заполнена поле с типом text, задача сделать цикл который будет выводить посты у которых заполнено поле ACF text.
Работа на вашем сервере.
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