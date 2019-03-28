Wordpress. Вывести посты с заполненным полем Advanced Custom Fields

Системы управления (CMS)Завершен6 заявок212 просмотров
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Сайт под управлением CMS Wordpress, используем плагин Advanced Custom Fields для вывода произвольных полей. Для поста заполнена поле с типом text, задача сделать цикл который будет выводить посты у которых заполнено поле ACF text. 

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WordPress
5 лет назад
itadesign
Эльдар 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
день назад
Выбранный исполнитель
trollix
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
22 дня назад
5 лет назад
$10
1 день
WMZ
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Постановка задачи: 5 Оплата в срок: 5 Коммуникация: 5