Есть форма регистрации на сайте http://thebookstore.co/register/?lid=1, нужно сделать код для вставки на лендинг, который будет расположен на другом домене и будет регистрировать юзера на сайте.После регистрации пользователь должен быть отправлен на мерчант, как и в оригинале. Сделать нужно сегодня. Кто может взяться-пишите