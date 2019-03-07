Форма регистрации

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок156 просмотров
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Есть форма регистрации на сайте http://thebookstore.co/register/?lid=1, нужно сделать код для вставки на лендинг, который будет расположен на другом домене и будет регистрировать юзера на сайте.После регистрации пользователь должен быть отправлен на мерчант, как и в оригинале. Сделать нужно сегодня. Кто может взяться-пишите

5 лет назад
proectxz
Сергей 
46 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв