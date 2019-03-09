Реализовать эффективную защиту сайта WP от копирования контента

Есть небольшой сайт-блог WP на информационную тематику. Новости пишу сам.

К сожалению, пара крупных сайтов назовем их "копировальщиками" повадились после публикации статьи сразу копировать и публиковать их себя без обратной ссылки, в частых случаях изменив только название статьи. Затем с этих сайтов другие сайты копируют контент и уже размещают ссылки именно на эти сайты - копировальщики. Поисковые роботы быстрее индексируют эти крупные сайты-копировальщики и ссылки которые ведут на них, в результате они в ТОПе выдач по материалам, а я в 3 десятке.

Публикация в оригинальных текстах Яндекса, запросы на переиндексацию новых страниц от поисковиков не помогли. Робот обходит, а в поиске статья не появляется. Появляется через пару часов у других.

Размещение ссылки при копировании тоже.

Перелиновка статей с размещением ссылок на другие страницы сайта - тоже.

Отключение кнопки мыши с выделением текста - тоже. Публикация статей в твиттере с ссылкой на сайт - тоже.

Было испробовано масса других похожих методов, но ничего не помогло.

Остался вариант только писать администраторам этих сайтов с просьбами не копировать материал/проставлять ссылки и т.д. Но это уже крайний случай, унижаться перед ворами.

Исполнитель должен предложить и реализовать эффективные способы защиты материала на сайте. Вплоть до радикальных вычислить ip копировальщика и заблокировать для него доступы.

Выбор исполнителя по предложенному бюджету/количеству положительных отзывов.