т3 https://yadi.sk/i/IMG_EjWSN1glsg Нужно сделать Личный Кабинет на WordPress. Основной функционал: 1. Регистрация в ЛК (отправка GET запроса в 1С) 2. Вход в ЛК с подтверждением по СМС (отправка GET запроса в 1С) 3. Просмотр информации по заявке и отгрузке заявки ...
Реализовать эффективную защиту сайта WP от копирования контента
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть небольшой сайт-блог WP на информационную тематику. Новости пишу сам.
К сожалению, пара крупных сайтов назовем их "копировальщиками" повадились после публикации статьи сразу копировать и публиковать их себя без обратной ссылки, в частых случаях изменив только название статьи. Затем с этих сайтов другие сайты копируют контент и уже размещают ссылки именно на эти сайты - копировальщики. Поисковые роботы быстрее индексируют эти крупные сайты-копировальщики и ссылки которые ведут на них, в результате они в ТОПе выдач по материалам, а я в 3 десятке.
Публикация в оригинальных текстах Яндекса, запросы на переиндексацию новых страниц от поисковиков не помогли. Робот обходит, а в поиске статья не появляется. Появляется через пару часов у других.
Размещение ссылки при копировании тоже.
Перелиновка статей с размещением ссылок на другие страницы сайта - тоже.
Отключение кнопки мыши с выделением текста - тоже. Публикация статей в твиттере с ссылкой на сайт - тоже.
Было испробовано масса других похожих методов, но ничего не помогло.
Остался вариант только писать администраторам этих сайтов с просьбами не копировать материал/проставлять ссылки и т.д. Но это уже крайний случай, унижаться перед ворами.
Исполнитель должен предложить и реализовать эффективные способы защиты материала на сайте. Вплоть до радикальных вычислить ip копировальщика и заблокировать для него доступы.
Выбор исполнителя по предложенному бюджету/количеству положительных отзывов.
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