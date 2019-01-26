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Привет.
С чем я работаю.
•HTML5, CSS
•PhotoShop
•AdobePremiere
•Illustrator
•Дизайн сайтов
Если кому-то интересно:
Английский язык на уровне Upper-Intermediate.
Почта: [email protected]
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$20
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Отзывы заказчиков
$10
2 балла
5 лет назад
Не выполнил задание, потеряла время
Ответный отзыв
Спасибо за отзыв, учту ваше мнение.
$20
10 баллов
5 лет назад
Работа выполнена оперативно и успешно, похититель контента найден и забанен. Исполнитель взял за свою работу адекватную цену. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Очень компетентный. Все понятно объяснил . Приятно работать.
$500
10 баллов
5 лет назад
Искал себе программиста, нашел, помог мне разобраться с MySQL, сделал админку для рулетки и помог с дизайном. Очень качественная работа, мне очень повезло с таким исполнителем. СПАСИБО!
Ответный отзыв
Классно.
$8
10 баллов
5 лет назад
Отличная работа ! Бились до победного! Спасибо
Ответный отзыв
Оплата во время. Объяснил все понятно.
$5
10 баллов
5 лет назад
Отличный исполнитель, рекомендую!
Ответный отзыв
Быстро сговорились хороший честный заказчик.
HTML-верстка
нет отзывов
$2/час
от $10от 3 дней
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$5/час
от $5от 12 часов
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$5/час
от $10от 16 часов
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$5/час
от $5от 6 часов
нет рейтинга