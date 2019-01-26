KonFilik

Булат KonFilik

 
26 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
То что вы искали, здесь.

Привет.

С чем я работаю.

•HTML5, CSS

•PhotoShop

•AdobePremiere

•Illustrator

•Дизайн сайтов

Если кому-то интересно:

Английский язык на уровне Upper-Intermediate.

Почта: [email protected]

Дизайн сайтаHTMLCSSIllustratorPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
tanyaty
Таня 
43 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 отзывов(-3)
$10
2 балла
5 лет назад
Доделать сайт
Не выполнил задание, потеряла время
Спасибо за отзыв, учту ваше мнение.
Ответный отзыв
tonik-x
Антон 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Реализовать эффективную защиту сайта WP от копирования контента
Работа выполнена оперативно и успешно, похититель контента найден и забанен. Исполнитель взял за свою работу адекватную цену. Рекомендую к сотрудничеству!
Очень компетентный. Все понятно объяснил . Приятно работать.
Ответный отзыв
DaniilHacker
27 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$500
10 баллов
5 лет назад
Сайт
Искал себе программиста, нашел, помог мне разобраться с MySQL, сделал админку для рулетки и помог с дизайном. Очень качественная работа, мне очень повезло с таким исполнителем. СПАСИБО!
Классно.
Ответный отзыв
ildario
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
$8
10 баллов
5 лет назад
Сделать публикации комментария через фейсбук аккаунт
Отличная работа ! Бились до победного! Спасибо
Оплата во время. Объяснил все понятно.
Ответный отзыв
sitymste
Денис 
39 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Поведенческий фактор
Отличный исполнитель, рекомендую!
Быстро сговорились хороший честный заказчик.
Ответный отзыв
HTML-верстка
нет отзывов
$2/час
от $10от 3 дней
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$5/час
от $5от 12 часов
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$5/час
от $10от 16 часов
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$5/час
от $5от 6 часов
нет рейтинга