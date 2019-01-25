sitymste

Денис sitymste

 
39 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Поведенческий фактор

    создать игру, либо иное решение для сайта Wordpress тематика сайтамужские стрижки, что бы было конгруэнтно, и заставляло пользователей больше задерживаться на сайте

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Поведенческий фактор

    создать игру, либо иное решение для сайта Wordpress тематика сайтамужские стрижки, что бы было конгруэнтно, и заставляло пользователей больше задерживаться на сайте

    WordPress
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
KonFilik
Булат 
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Поведенческий фактор
Быстро сговорились хороший честный заказчик.
Отличный исполнитель, рекомендую!
Ответный отзыв