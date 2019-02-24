Сайт

$500
Веб-программированиеЗавершен3 заявки128 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сделать сайт кс го рулетку такие как: https://easydrop.su https://my-csgo.net

5 лет назад
DaniilHacker
27 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
KonFilik
Булат 
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$500
30 дней
WMZ
Искал себе программиста, нашел, помог мне разобраться с MySQL, сделал админку для рулетки и помог с дизайном. Очень качественная работа, мне очень повезло с таким исполнителем. СПАСИБО!
Классно.
  • Похожие заказы

  • Система полиграфических калькуляторов на сайт

    Привет. Планируется новый сайт типографии.  Но сначала надо сделать систему калькуляторов....систему расчета разной полиграфии и не только. Так что это это проект для кодера... визуал...стили пока не важны. Но надо будет в итоге увязать с работой какой-либо cms, ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Правка JS

    Здравствуйте. Есть сайт skinali.steklons.beget.tech. На нем есть галереи типа вот этой [url=http://skinali.steklons.beget.tech/asian/]http://skinali.steklons.beget.tech/asian/[/url] и есть модуль подбора [url=http://skinali.steklons.beget.tech/podbor/]http://skinali.steklons.beget.tech/podbor/[/url] Модуль подбора сделан отдельным скриптом, который никак не соотносится с сайтом. Для него надо отдельно грузить картинки, при том что и большие и превьюшки. Задача: 1.Поменять ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Необходимо сделать доработки в интернет-магазине.

    Прошу указать сразу цену и сроки. Движок магазина OpenCart. Доработки на сайте. Необходимо доработать страницу оформления заказа http://primadonnanail.com/index.php?route=checkout/simplecheckout При переходе на страницу оформления заказа все поля и квадратики должны быть пустые, необходимо добавить пометку красным шрифтом о том что, ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Помощь при создании пагинации на инфосайте

    Добрый день,  Мне необходимо помочь создать пагинацию на категорийной странице, на PHP.  Необходимо именно помочь и объяснить, как это сделать, а не просто сделать.  Ставка - 500 рублей в час. Предоплата за 1 час.  В ответе прошу указать в ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Техническое задание по доработке сайта

    $92

    Техническое задание по доработке сайта https://andersen-b2b.ru прикреплено ниже.   1.      При выгрузке не корректно выгружаются остатки в1С их нет на сайте есть наличие пример: 41822шд01   2.      В выпадающем меню в разделе аксессуары некорректно разделы: цепочка, венок, невидимки являются подкатегориями.  В 1С ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработать проект на React.js

    $100

    Сайт по доставке питания.  Необходимо доработать проект написаный на React. (https://github.com/react-boilerplate/react-boilerplate): - нужно переверстать некоторые компоненты (на 1-2 часа) - оптимизировать под мобильные устройства (это уже готово на 90%) - настроить отправку сообщений на почту и в телеграм канал ...

    React
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Воронка продаж нужна через Senler. Тема Натяжные потолки

    Необходим скрипт для бота для сети ВК, т.е. воронка продаж. реализуемый выбором клиентом определенного ответа благодаря встроенным кнопкам в диалоговом окне. Тематика- натяжные потолки. Использовать Senler.  Суть кнопок и скрипта увести клиента о вопросах о стоимости, ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад