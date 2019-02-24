Помощь при создании пагинации на инфосайте

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка134 просмотра
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Добрый день, 

Мне необходимо помочь создать пагинацию на категорийной странице, на PHP. 

Необходимо именно помочь и объяснить, как это сделать, а не просто сделать. 

Ставка - 500 рублей в час. Предоплата за 1 час. 

В ответе прошу указать в начале "я не бот". 

5 лет назад
andrew0522
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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