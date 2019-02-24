Помощь при создании пагинации на инфосайте

Добрый день,

Мне необходимо помочь создать пагинацию на категорийной странице, на PHP.

Необходимо именно помочь и объяснить, как это сделать, а не просто сделать.

Ставка - 500 рублей в час. Предоплата за 1 час.

В ответе прошу указать в начале "я не бот".