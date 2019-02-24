Написание алгоритма для бота, бот уже готовый

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок192 просмотра
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нужно написать алгоритм для бота, программу и бота, я предоставлю, весь алгоритм простой, просто я не понимаю в коде.      

5 лет назад
krukovbogdan
37 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад