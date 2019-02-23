Найти рассыльщика спама в Joomla+Virt

Всем доброго дня! На проекте olx.ua имеется загрузчик файлов. Который позволяет загружать файлы изображений без перезагрузки страницы + мультивыбор + вращение. Необходимо написать подобный скрипт (см. скриншот) как на примере вышеуказанного проекта. P.S. Как я понял, после выбора ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Собственно, вылят письма. Не могу найти откуда.
Письма такие:
This message was created automatically by mail delivery software.
A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:
SMTP error from remote mail server after initial connection:
host mx01.mail.com [74.208.5.22]: 421-mail.com (mxgmxus004) Nemesis ESMTP Service not available
421 Requested action aborted: local error in processing:
retry timeout exceeded
------ This is a copy of the message, including all the headers. ------
Return-path: [email protected]>
Received: from u_mosstroitel by 59201.local with local (Exim 4.82)
(envelope-from [email protected]>)
id 1gxbzN-0003I7-KS
for [email protected]; Sat, 23 Feb 2019 21:25:29 +0300
Subject: =?utf-8?B?0JrQvtC80L/QsNC90LjRjyDQnNC+0YHRgdGC0YDQvtC40YLQtdC70Yw6IE5l?= =?utf-8?B?dyBtZXNzYWdlICA5MzcxNDcyMTU=?=
X-PHP-Originating-Script: 503:phpmailer.php
Date: Sat, 23 Feb 2019 21:25:29 +0300
From: Mosstroitel [email protected]>
Reply-to: ruthkullmann [email protected]>
Message-ID: [email protected]>
X-Priority: 3
X-Mailer: PHPMailer 5.2 (http://code.google.com/a/apache-extras.org/p/phpmailer/)
MIME-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
Это письмо отправлено с сайта http://www.mosstroitel.ru/ от:
ruthkullmann [email protected]>
You have unfinished registration on the site. To complete the registration, click on the link - https://1043.drive.google.com/open?id=18cxi57j2Mk_ZFNVDJGGYUuxyqhWK1G4f
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