Формирование xml файла

Всем доброго дня! На проекте olx.ua имеется загрузчик файлов. Который позволяет загружать файлы изображений без перезагрузки страницы + мультивыбор + вращение. Необходимо написать подобный скрипт (см. скриншот) как на примере вышеуказанного проекта. P.S. Как я понял, после выбора ...
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Формированием xml файла в новом формате
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