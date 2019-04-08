Формирование xml файла

$50
Веб-программированиеЗавершен6 заявок253 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Формированием xml файла в новом формате 

5 лет назад
TigerMilk
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
7 часов назад
5 лет назад
$60
4 дня
Все отлично работаем!
Все хорошо, работаем не в первый раз! Максимальная оценка!