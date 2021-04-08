Плагин firefox или chrome

Сайт ранее был разработан на Битриксе, но дизайн не нравится. Поэтому мы заказали новый дизайн, который теперь нужно сверстать и натянуть на существующий сайт — www.ismtj.co. Функционал на 95% не изменился. Дизайн сайта + адаптив в ...