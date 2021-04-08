Плагин firefox или chrome

PHP Скрипт, позволяющий хранить на внешнем БЕСПЛАТНОМ (можно облачном) хранилище огромное количество мелких картинок пользователей. Просто подборок и фотографий в jpg формате. Объем около 500 гб.
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Привет!
требуется плагин. .который будет в выдаче google подствечивать (или как-то иначе выделять) сайты, которые добавлены в список.
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