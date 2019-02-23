Подключить фильтр интернет-каталога (woocommerce)

Здравствуйте! Есть движок. Самописный. Написан на ООП php. Уже реализовано: - регистрация; - авторизация; - восстановление пароля; - кабинет; - шаблонизатор; - модуль новостей; - модуль биллинга (счета, заказы, интеграция с платежными системами, автоматическая обработка заказов через - handler, система корзины); - модуль портфолио; - админ-панель ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
День добрый.
Сайт в разработке, CMS Wordpress с плагином woocommerce, необходимо из html подключить и настроить фильтр: http://bagetopt.beget.tech/product-category/photoframes/
Более детально обсужу с исполнителем.
Пишите предварительную цену и сроки.
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