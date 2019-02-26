PHP скрипт SSH+iptables

Веб-программированиеЗавершен2 заявки182 просмотра
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Задание кратко - php-скрипт выполняет поиск IP адреса в iptables через ssh и удаляет запись если необходимо.

Вариант с функцией exec с правами пользователя не подходит.

Скрипт желательно должен работать на php 5.4

Исходные данные - массив серверов(IP\Host, login, pass)

Форма поиска, все элементы интуитивно понятны. https://clip2net.com/s/400jUk1

- Скрипт берет IP адрес из формы

- подключается к каждому серверу, выбранному в форме поиска

- делает запрос iptables -L INPUT -n --line-numbers | grep $IP

- получает ID записи iptables(если есть)

Форма вывода результата, также надеюсь всё понятно - https://clip2net.com/s/400jUXM

Delete это ссылка, при нажатии на которую выполняется iptables -D INPUT $ID

Необходимо учесть вероятность недоступности некоторых серверов(вывод ошибки без прерывания поиска по другим серверам).

В поле input IP адреса используется pattern="\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}", но нужна дополнительная проверка вводимых данных перед подключением к серверам.

PHP
5 лет назад
Delpher
37 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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Adren
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 дней назад
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