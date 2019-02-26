PHP скрипт SSH+iptables

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Задание кратко - php-скрипт выполняет поиск IP адреса в iptables через ssh и удаляет запись если необходимо.
Вариант с функцией exec с правами пользователя не подходит.
Скрипт желательно должен работать на php 5.4
Исходные данные - массив серверов(IP\Host, login, pass)
Форма поиска, все элементы интуитивно понятны. https://clip2net.com/s/400jUk1
- Скрипт берет IP адрес из формы
- подключается к каждому серверу, выбранному в форме поиска
- делает запрос iptables -L INPUT -n --line-numbers | grep $IP
- получает ID записи iptables(если есть)
Форма вывода результата, также надеюсь всё понятно - https://clip2net.com/s/400jUXM
Delete это ссылка, при нажатии на которую выполняется iptables -D INPUT $ID
Необходимо учесть вероятность недоступности некоторых серверов(вывод ошибки без прерывания поиска по другим серверам).
В поле input IP адреса используется pattern="\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}", но нужна дополнительная проверка вводимых данных перед подключением к серверам.
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