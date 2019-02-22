Настройка синхронизации по api.

Есть выборка из 115 000 ключей, по каждому из них, необходимо собрать рекламные объявления из поисковых систем. Собрать нужно все объявления: верхние и нижние. Можно выполнить с помощью любого софта, например A-parser, главное результат. Результат нужен в виде ...