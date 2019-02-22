Есть выборка из 115 000 ключей, по каждому из них, необходимо собрать рекламные объявления из поисковых систем. Собрать нужно все объявления: верхние и нижние. Можно выполнить с помощью любого софта, например A-parser, главное результат. Результат нужен в виде ...
Необходимо исправить ошибки в работе самописной системы управления ИМ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача:
Необходимо исправить ошибки в работе самописной системы управления интернет-магазином:
1. Исправить работу доставок в заказах;
2. Исправить возможность добавления новых товаров в систему;
3. Решить проблему добавления новых сущностей в каталог;
4. Разобраться с багами работы Ajax;
5. Добавить в выгрузку CSV дополнительный столбец с линками на карточки товаров.
Код не комментированный, в котором нужно разобраться! Система среднего уровня сложности. Ряд исправлений в нее уже было успешно внесено. При работе над проектом нужно будет поддерживать плотный контакт с проект-менеджером в скайпе, в голосовом режиме (будут комментарии к задачам).
Обязательные требования:
1. Опыт успешной разработки и функциональной доработки сложных систем управления или CRM;
2. Отличное знание PHP, JavaScript, JQuery, AJAX, отличные знания MySQL, загрузки данных через CSV, умение обрабатывать с помощью PHP данные необходимым образом, хранение большого количества данных, парсинг данных, программирование расчётов;
3. Практический опыт настройки и обслуживания веб-серверов и почтовых серверов;
4. Умение работать итерационно по чек-листам через документы Google Drive;
5. Умение внимательно читать технические задания, вовремя задавать правильные вопросы, укладываться в оговоренные сроки и соблюдать качество работ;
6. Не боятся работы!
7. Наличие гарнитуры и возможность общаться в голосовом режиме с демонстрацией экрана;
8. Находиться на связи в режиме Skype и Telegram или WhatsApp во время работы над проектом и реагировать на запросы максимум в течение 60 минут.
Доступы для оценки работ предоставляются после переговоров по Skype.
Оплата и сроки обсуждаются после детального изучения задачи.
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