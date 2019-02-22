Необходимо исправить ошибки в работе самописной системы управления ИМ

Задача:

Необходимо исправить ошибки в работе самописной системы управления интернет-магазином:

1. Исправить работу доставок в заказах;

2. Исправить возможность добавления новых товаров в систему;

3. Решить проблему добавления новых сущностей в каталог;

4. Разобраться с багами работы Ajax;

5. Добавить в выгрузку CSV дополнительный столбец с линками на карточки товаров.

Код не комментированный, в котором нужно разобраться! Система среднего уровня сложности. Ряд исправлений в нее уже было успешно внесено. При работе над проектом нужно будет поддерживать плотный контакт с проект-менеджером в скайпе, в голосовом режиме (будут комментарии к задачам).

Обязательные требования:

1. Опыт успешной разработки и функциональной доработки сложных систем управления или CRM;

2. Отличное знание PHP, JavaScript, JQuery, AJAX, отличные знания MySQL, загрузки данных через CSV, умение обрабатывать с помощью PHP данные необходимым образом, хранение большого количества данных, парсинг данных, программирование расчётов;

3. Практический опыт настройки и обслуживания веб-серверов и почтовых серверов;

4. Умение работать итерационно по чек-листам через документы Google Drive;

5. Умение внимательно читать технические задания, вовремя задавать правильные вопросы, укладываться в оговоренные сроки и соблюдать качество работ;

6. Не боятся работы!

7. Наличие гарнитуры и возможность общаться в голосовом режиме с демонстрацией экрана;

8. Находиться на связи в режиме Skype и Telegram или WhatsApp во время работы над проектом и реагировать на запросы максимум в течение 60 минут.

Доступы для оценки работ предоставляются после переговоров по Skype.

Оплата и сроки обсуждаются после детального изучения задачи.