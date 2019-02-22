Внести на страницы сайта готовые теги от СЕО-мастера

Веб-программированиеЗавершен2 заявки136 просмотров
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Есть готовая таблица с тегами от СЕО-мастера. Эти тексты нужно внести на 21 страницу сайта XRates.ru. Сайт написан на PHP. Есть и другие задания, в случае заинтересованности в работе.

5 лет назад
Oleg0001
Олег 
43 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
web_academik
Александр 
37 летМолдова
6 лет в сервисе
Был
8 часов назад
5 лет назад
$10
1 день
WMZ
1. Качество работы. Все выполнено четко, аккуратно. Были даны рекомендации по моментам, которые исполнитель обнаружил в процессе своей работы. Исправил шаблон. 2. Соблюдение сроков. Оперативно подал заявку, сразу же взялся. Сделал за пару часов. 3. Коммуникация. Отвечал на все вопросы, давал советы. Отчитался подробно и доступно о выполненной работе. Александр, больше спасибо! Очень четкий адекватный исполнитель! Рекомендую однозначно.
Приятно было поработать: четко поставленное техническое задание, своевременное обратная связь, оперативная оплата. Рекомендую к сотрудничеству как адекватного заказчика и просто приятного в общении человека!
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