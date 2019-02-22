добрый день! Заказывал оптимизацию и ускорение сайта. На данный момент на сайте нарушены границы (при добавлении адаптивного блока рекламы) реклама вылазит за приделы Вот пример http://prntscr.com/molkzi https://gamescrack.org/stardew-valley/how-do-beehives-work-exactly
Внести на страницы сайта готовые теги от СЕО-мастера
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовая таблица с тегами от СЕО-мастера. Эти тексты нужно внести на 21 страницу сайта XRates.ru. Сайт написан на PHP. Есть и другие задания, в случае заинтересованности в работе.
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