Подробности в ТЗ. Сейчас существует атрибут, который включается в админке. Он означает сразу два набора опций. Больше не нужно, чтобы по атрибуту предоставлялись оба этих набора. Нужно, чтобы была возможность каждый набор опций включать отдельно. ...