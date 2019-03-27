Oleg0001

Олег Oleg0001

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

ZXTimon
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$10
10 баллов
4 года назад
Нарисовать логотип и фавикон для сайта
Оперативная связь, быстрая оплата, четкое ТЗ. Рекомендую Олега к сотрудничеству! Всегда рад новым заданиям.
Дмитрий сделал прекрасный креативный логотип. Выполнил с соблюдением всех пожеланий. Коммуникация на высоком уровне. Будем работать. Однозначно рекомендую.
Ответный отзыв
ZXTimon
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$6
10 баллов
4 года назад
Нарисовать статический баннер. Образец прилагаю.
Всегда пожалуйста, Олег. Рад сотрудничеству!
Работа была сделана просто блестяще и молниеносно. Без дополнительной оплаты Дмитрий мне сделал второй баннер с текстом на английском языке. Я очень доволен.
Ответный отзыв
FLAKE_MDM
36 лет
12 лет в сервисе
Был
день назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Вёрстка для редизайна шапки сайта
Bootstrap
Четкое задание, постоянная связь, моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Михаил сделал свою работу очень качественно. Оценивали специалисты из отрасли. Цена - просто отличная. Михаил был на связи. Работу сделал вовремя. Можно смело с ним сотрудничать.
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artemie
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Разделить наборы опций одного атрибута на два отдельных атрибута.
PHP
Отлично поработали, внятное ТЗ, адекватное дополнение в вайбере, положительные эмоции при коммуникации, рекомендую!
Константин - отличный исполнитель. 1. Сделал работу просто отлично. Выполнил все пункты из ТЗ чётко и подправил старые мелкие недоработки, которые выявились в процессе обновления. 2. Оперативно выполнил правки при закрытии проекта. 3. Снизил заявленную предварительно цену после ознакомления с ТЗ и сайтом - порядочный человек! 4. Всегда на связи, точно сообщает, когда будет работать, когда может плотно коммуницировать. Я очень доволен! Работаем дальше! СПАСИБО!
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steasun
42 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Нарисовать готовый логотип качественно
спасибо за сотрудничество!
Всё было сделано чётко. Все пожелания учтены. За такие деньги было очень много внимания уделено моему небольшому заказу. Спасибо!
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