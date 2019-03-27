Необходимо реализовать получение курсов валют и комиссий от 10-20 сайтов по API для отображения на странице XRates.ru. Проект предполагает регулярные доработки и интересует долгосрочное сотрудничество с разработчиком.
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Есть два сайта - мониторинги обменников: https://xrates.ru/ и https://xrates.pro/. Сайта одинаковые, с разными БД. Самописные. Оба установлены на одном VPS. Выбран достаточно мощный тарифный план. Не хватает мощности хостинга. Периодически возникают сбои. Сейчас частая ошибка - ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $10
Из схематичного изображения сделать логотип. Сделать два файла с разной компоновкой элементов - размером 200х200 и логотип 300х70. И нарисовать фавикон для вкладки в браузер.Баннерынет заявокЗавершен4 года назад
Нарисовать баннер аналогичный баннерам на странице https://xrates.ru/wiki/biznes-resheniya-dlya-obmennikov-ot-xrates-i-partnyorov. Будет содержать два логотипа.Баннеры1 исполнительЗавершен4 года назад
Сделать вёрстку для редизайна шапки сайта xrates.ru с добавлением вкладки меню, маленького блока валют и блока авторизации. Нужно переделать шапку сайта исходя из нового дизайна. Сайт не на FrameWork Bootstrap. Дизайн сайта сделан в Adobe ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Подробности в ТЗ. Сейчас существует атрибут, который включается в админке. Он означает сразу два набора опций. Больше не нужно, чтобы по атрибуту предоставлялись оба этих набора. Нужно, чтобы была возможность каждый набор опций включать отдельно. ...Завершен5 лет назад
Для сайта https://xrates.ru/ нарисовать качественно имеющийся логотип, он сейчас отображается на сайте. В таком качестве, которое подойдёт для использования логотипа на баннерах, накладывании на другие изображения и т.п. Формат SVG. Также требуется нарисовать аналогичную новую кнопку 88х31 вместо ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Уже существует функци. При заказе купона в личном кабинете (ЛК) пользователя появляется соответствующий купон с кодом. Больше с купонами мы работать не будем. Теперь пользователи будут получать дисконтную карту (ДК) с фиксированным номером на постоянной ...Завершен5 лет назад
Сайт skidki.by запускается на устаревшей версии PHP, на последней версии не запускается. Нынешняя версия: CGI 5.2.17, Apache 5.4.16, FastCGI (Nginx + PHP-FPM) 5.4.16. Обновить версию PHP до самой новой из возможных. Можно поудалять те ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Сайт skidki.by запускается на более старой версии PHP, на последней версии не запускается. Нынешняя версия: CGI 5.2.17, Apache 5.4.16, FastCGI (Nginx + PHP-FPM) 5.4.16. Обновить версию PHP до самой новой из возможных. Более ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
1. Добавить места для баннеров на страницы сайта. 2. На странице отзывов обменника добавить поле с ссылкой обменника.Завершен6 лет назад
Сейчас выбор валют для обмена можно сделать с помощью селектора. Размещен вверху сайта на всех страницах. 1. Под селектор нужно добавить кнопку "Показать все направления обмена". При нажатии на эту кнопку должна отображаться таблицу, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
1. Сделать функцию отправки письма на адрес обменника при публикации нового отзыва на его странице отзывов на моем сайте. 2. Выделить особым образом отображение сообщений представителя обменника на странице отзывов, было бы понятно, что ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Есть готовая таблица с тегами от СЕО-мастера. Эти тексты нужно внести на 21 страницу сайта XRates.ru. Сайт написан на PHP. Есть и другие задания, в случае заинтересованности в работе.Завершен6 лет назад
Нужно выполнить такую работу по сайту xRates.ru: 1. Проанализировать причину падения посещаемости сайта. 2. Спрогнозировать возможное количество посетителей. 3. Предложить пути по росту посещаемости. 4. Выполнить задачи по росту посещаемости после ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт7 лет назад
Для сайта http://e-vokzal.com.ua/ нужно сделать на Ваш выбор для более правильной работы (один из вариантов): 1). Адаптацию под мобильные устройства нынешнего сайта. Интересует в первую очередь сделать удобным оформление заказа билета через фрейм. Сам ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Для сайте Skidki.By есть объем работы. Первая задача - исправить ошибку. При добавлении картинок для следующей записи, у предыдущей записи картинку удаляются. В итоге только у одной записи есть картинки (последней отредактированной).Завершен8 лет назад
Нужно сделать шаблонный сайт по купонам на CMS на php или asp. Уже существует сайт Skidki.By. Его наполнение перенесем на адрес club.skidki.by, а на его место нужно установить толковый сервис по купонам на ЦМС. Работа ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать на сайте skidki.by (написан на ASP): Создать функцию «не отображать компанию на сайте». Сейчас есть аналогичная функция – «не отображать определенный текст» в описании компании. Нужно, чтобы в админке можно ...Завершен12 лет назад
Нужно сделать на сайте skidki.by (написан на ASP): Создать возможность добавлять через админку различные баннеры на фон сайта. Сайт отображается в разрешении 1024х768 на весь экран по ширине. Нужно, чтобы при ...Завершен12 лет назад