Нарисовать готовый логотип качественно

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Завершен2 заявки230 просмотров

Для сайта https://xrates.ru/ нарисовать качественно имеющийся логотип, он сейчас отображается на сайте. В таком качестве, которое подойдёт для использования логотипа на баннерах, накладывании на другие изображения и т.п. Формат SVG. Также требуется нарисовать аналогичную новую кнопку 88х31 вместо старой: https://xrates.ru/images/banners/88x31a.gif. Формат GIF.

5 лет назад
Oleg0001
Олег 
44 года
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

steasun
42 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$1
1 день
Всё было сделано чётко. Все пожелания учтены. За такие деньги было очень много внимания уделено моему небольшому заказу. Спасибо!
спасибо за сотрудничество!

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Искандер
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
18 отзывов
5 лет назад
steasun
42 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад