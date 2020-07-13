Необходим детализированный рисунок в векторе.

Ищем художника, готового в векторе нарисовать детализированныеиллюстрации.

Пример детализации и направленности изображения прилагаю кзаданию.

Изображение будет печататься на формат А3, может А2, поэтомудетализация мелких объектов должна быть на уровне, чтоб при печати не вылезали

шероховатости.

Прошу откликаться,если у вас есть в портфолио подобные работы и вы их можете показать, чтоб не

тратить время друг другу. Спасибо за понимание!