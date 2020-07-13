Есть логотип рисунок барса. Портрет. Есть видео заставка на которой логотип дополнен фигурой вокруг. Необходимо: дорисовать недостающие части, которые есть в видео (круг в виде солнца), НО в стилистике как изображен барс на ...
Необходим детализированный рисунок в векторе.
Ищем художника, готового в векторе нарисовать детализированныеиллюстрации.
Пример детализации и направленности изображения прилагаю кзаданию.
Изображение будет печататься на формат А3, может А2, поэтомудетализация мелких объектов должна быть на уровне, чтоб при печати не вылезали
шероховатости.
Прошу откликаться,если у вас есть в портфолио подобные работы и вы их можете показать, чтоб не
тратить время друг другу. Спасибо за понимание!
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