Необходим детализированный рисунок в векторе.

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт9 заявок814 просмотров

Ищем художника, готового в векторе нарисовать детализированныеиллюстрации.

Пример детализации и направленности изображения прилагаю кзаданию.

Изображение будет печататься на формат А3, может А2, поэтомудетализация мелких объектов должна быть на уровне, чтоб при печати не вылезали

шероховатости.

Прошу откликаться,если у вас есть в портфолио подобные работы и вы их можете показать, чтоб не

тратить время друг другу. Спасибо за понимание!

5 лет назад
Danil1982
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Ирина
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
Алина
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Марианна
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Кристина
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Вячеслав
 
55 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
30 отзывов(-1)
5 лет назад
Владислав
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Анани
 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
1 отзыв
5 лет назад
Сергей
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
год назад
44 отзыва
5 лет назад
Виктория
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 отзывов
5 лет назад