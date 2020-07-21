На основе фотографии Сделать векторный портрет. Конечный вариант должен быть в формате .ai, чтобы можно было его открыть в adobe illustrator или подобной программе. В Прикрепленном файле пример, что хотелось бы получить в ...
Карта мира в coreldraw для лазерного стонка
Пример ниже, надо доработать.
Спасибо)
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