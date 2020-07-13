Для абонентов Теле2: Личный кабинет

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен2 заявки298 просмотров

Наша команда работает над проектом по мобильному оператору Теле2.

К сожалению, в нашем городе нет доступа к этому мобильному оператору, поэтому приходится прибегать к вашей помощи.

Требуется личный кабинет на официальном сайте Теле2. Для этого нужна сим-карта, зарегистрированная на tele2.ru.

В вашем личном кабинете никаких функциональных действий производится не будет. Нам нужно сделать лишь уникальные скриншоты возможностей личного кабинета.

Нам неважно, это будет ваша личная сим-карта, только приобретенная или какая-то левая. Главное - доступ к личному кабинету, чтобы можно было делать в нем скриншоты.

Оплата указана за получение логина и пароля. Когда закончим работу, вы сможете поменять его.

5 лет назад
santidoming
Артём 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

geolancer123
Георгий 
22 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
58 отзывов(-6)
5 лет назад
$3
1 день
Escrow
Отличный парень. Всегда на связи, делает все согласно инструкции. Будем работать еще.
Сотрудничеством доволен. Артём чётко ставит задачу, всегда на связи, оплата без проблем! Надеюсь, ещё поработаем. Жму руку!

Заявки фрилансеров

geolancer123
Георгий 
22 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
58 отзывов(-6)
5 лет назад
Юлия
 
39 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад

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