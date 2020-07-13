Для абонентов Теле2: Личный кабинет

Наша команда работает над проектом по мобильному оператору Теле2.

К сожалению, в нашем городе нет доступа к этому мобильному оператору, поэтому приходится прибегать к вашей помощи.

Требуется личный кабинет на официальном сайте Теле2. Для этого нужна сим-карта, зарегистрированная на tele2.ru.

В вашем личном кабинете никаких функциональных действий производится не будет. Нам нужно сделать лишь уникальные скриншоты возможностей личного кабинета.

Нам неважно, это будет ваша личная сим-карта, только приобретенная или какая-то левая. Главное - доступ к личному кабинету, чтобы можно было делать в нем скриншоты.

Оплата указана за получение логина и пароля. Когда закончим работу, вы сможете поменять его.