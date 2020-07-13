Заказ не для новичков. Нужны качественные,художественные иллюстрации. Тема иллюстраций: религиозная - примеры и бриф вышлю на почту. Графика: растровая, программа не важна. Высылайте портфель (1-3 работы)
Для абонентов Теле2: Личный кабинет
Наша команда работает над проектом по мобильному оператору Теле2.
К сожалению, в нашем городе нет доступа к этому мобильному оператору, поэтому приходится прибегать к вашей помощи.
Требуется личный кабинет на официальном сайте Теле2. Для этого нужна сим-карта, зарегистрированная на tele2.ru.
В вашем личном кабинете никаких функциональных действий производится не будет. Нам нужно сделать лишь уникальные скриншоты возможностей личного кабинета.
Нам неважно, это будет ваша личная сим-карта, только приобретенная или какая-то левая. Главное - доступ к личному кабинету, чтобы можно было делать в нем скриншоты.
Оплата указана за получение логина и пароля. Когда закончим работу, вы сможете поменять его.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Есть два варианта изображения катушек (под разными углами, с пленкой и без) на которые надо максимально реалистично наложить этикетку. Также надо улучшить качество изображения веревки - подчистить, увеличить контрастность, в общем сделать лучше. ...Завершен5 лет назад
- $10
нужно сделать планировку небольшого театрального зала, есть схема с размерами от рукиИллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Растр в вектор. Логотип. Размер исходника 4000х4000 пикс.Завершен5 лет назад
В итоге должно получится видео mp4 зациклинное (повторяющееся) с разрешением 1980х1080, можно просто изначально растянуть для разрешения, чтобы черных полос не было видно. В общем анимации которые хотелось бы увидеть обозначены номерами: 1. Анимация ...Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт5 лет назад
Исходя из предложенного эскиза необходимо разработать и нарисовать геральдический щит в формате и качестве, позволяющем его дальнейшее использование (в том числе в печати). Предложения по корректировке герба для лучшего эстетического оформления - приветствуются.Иллюстрации и Рисунки18 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно нарисовать дружский шарж (лицо и образ-одежда, поза) для 47 человек. Фото и информацию предоставим. Предложите свои цены и сроки. Результат - желательно в начале августа. Исполнение может быть либо цифровое, либо от руки на ...Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт5 лет назад
Вообщем не нужен художник, пусть даже новичок. Отрисовать около 50 иллюстраций для статей. Они могут быть черно-белые, либо цветные. Главное чтобы были в едином стиле и отображали суть статьи. К примеру есть статья: Сколько ...Завершен5 лет назад
Необходимо отрисовать макет из фото для татуировки, на фото одна и таже картинка, но сделана разными мастерамиИллюстрации и Рисунки19 заявокЗакрыт5 лет назад
Задание 1 Создать 5 рекламных изображения, потенциально способных «зацепить» пользователя. Размер изображений на ваше усмотрение. Обращаем внимание на то, что рекламное изображение является важнейшей частью рекламного объявления, поэтому постарайтесь сделать их как можно качественнее. ...Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт5 лет назад