Добавить анимацию в статичную картинку (из картинки в видео)

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В итоге должно получится видео mp4 зациклинное (повторяющееся) с разрешением 1980х1080, можно просто изначально растянуть для разрешения, чтобы черных полос не было видно. В общем анимации которые хотелось бы увидеть обозначены номерами:

1. Анимация огня

2. Добавить погодные эффекты (например в виде молнии)

3. Огонь (4 огонька: 2 красных, 2 синих)

4. Анимация глаз как в видео: https://youtu.be/BzpIukTY-Qc

5. Или оживить, или попросту убрать и какой то погодный эффект добавить или просто перелив света, например.

Еще идеи:

Оживить центральную речку

Оживить листья деревьев

В общем хотелось бы максимально оживить картинку, будет использоваться для видео. Не обязательно выполнять все анимации, главное чтобы в итоге было фоновое видео.

ВАЖНО! Сразу пишите какие анимации сможете сделать и за какую сумму, если есть еще идеи, что можно анимировать - так же указывайте сумму!

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