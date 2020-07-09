3-4 иллюстрации для инстаграмма, отрисовать эпизоды книги

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Закрыт27 заявок1249 просмотров

Текст, который нужно проиллюстрировать и референсы предоставлю. Рассматриваю тех иллюстраторов чьи изображения людей похожи на людей, а не на мультяшных героев. Это должны быть реалистичные, характерные скетчи, четко передающие описанное

5 лет назад
Chitsa
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Заявки фрилансеров

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