Есть два готовых макета для гравировки. *.cdr Необходимо сделать абсолютно аналогичные макеты на список 91 имя, т.е. просто поменять надпись. Имена с меньшим количеством букв, чем в примере, нужно масштабировать,(сделать больше), возможно подвинуть ...
Нарисовать иллюстрации
Нужно отрисовать 10+ иллюстраций для мобильного приложения. Подробности опишу исполнителю. К отлику прикрепите, пожалуйста, свое портфолио и напишите примерную цену за одну иллюстрацию.
Заявки фрилансеров
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