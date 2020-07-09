2d flat иллюстрация

Задача:

Создать 2D flat иллюстрацию для многоуровневой партнерской программы проекта 16Bit.game

Идея такая:

Солнце в кепке 16Bit.game (logo на кепке) светит на дерево, под деревом надпись GENERAL PARTNER, ветки дерева символизируют дилеров, листья это рефералы, можно ещё цветы нарисовать, типа это бонус.

Солнце олицетворяет первоначальную энергию для развития всей структуры, без солнца ничего не вырастет.

Цель: нужно чтобы пользователь ассоциативно понял глядя на иллюстрацию, как работает партнерская программа, аналогия с деревом она простая и точная, так как все дерево в целом питается от каждого листочка в отдельности, и должна возникнуть хорошая ассоциация с естественным природным явлением, а не с пирамидой (как на большинстве ресурсов)

лендинг проекта:

https://16Bit.game

игра:

https://app.16Bit.game

набросок сайта для продажи франшиз в приложенном файле