Ищем иллюстратора-дизайнера на оформление нового канала на «Твиче». Ищем, скорее, начинающего иллюстратора, который сможет нарисовать несложного маскота для канала. Тут надо не просто отфотошопить картинку, а именно нарисовать маскота в разных ролях. По времени ...
Нарисовать 10 илюстраций в детскую книг
Работа для новичков, кто хочет попробовать себя и пополнить свое портфолио. Нужно нарисовать 10 иллюстраций в детскую книгу. Цена указана за все иллюстрации.
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