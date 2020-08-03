Нарисовать 10 илюстраций в детскую книг

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен66 заявок1884 просмотра

Работа для новичков, кто хочет попробовать себя и пополнить свое портфолио. Нужно нарисовать 10 иллюстраций в детскую книгу. Цена указана за все иллюстрации.

5 лет назад
xladnokrownay
35 лет
10 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

MariaMikus
Мария 
23 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$22
12 дней
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Мария - очень талантливая девушка со своим авторским стилем. Проиллюстрировала детскую книгу качественно, знает все нюансы иллюстрации. Уложилась полностью в строки, отвечала быстро. Работать было одно удовольствие. Мне подошел ее стиль и ее работы, претензий не было.
Екатерина пишет прекрасные вещи! Иллюстрировать их - удовольствие. Коммуникабельна и ответственна. (Задача была изложено чётко и понятно, оплата произведена в срок.) Однозначно - рекомендую!

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