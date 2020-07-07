Отрисовать готовый логотип в векторе

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Завершен7 заявок235 просмотров

Есть готовый логотип, нужно его отрисовать в векторе и чуть подвинуть текст по вертикали. Нужно сделать вариант на белом фоне/прозрачный и вариант на чёрном фоне. Ну и вектор, свг-формат.

5 лет назад
FladeX
Максим 
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Выбранный исполнитель

Victory7773
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$5
1 день
Escrow
Виктория сильно выручила с срочной задачей по отрисовке готового логотипа в векторе. Спасибо!
Как обычно все круто! Было приятно работать

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