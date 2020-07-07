Задача описана в шапке. Тематика - психология, подростковая психология.
Отрисовать готовый логотип в векторе
Есть готовый логотип, нужно его отрисовать в векторе и чуть подвинуть текст по вертикали. Нужно сделать вариант на белом фоне/прозрачный и вариант на чёрном фоне. Ну и вектор, свг-формат.
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