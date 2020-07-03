Отрисовать лого из png в вектор

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Завершен7 заявок341 просмотр

Необходимо отрисовать лого из png в вектор. Лого прикрепил.

5 лет назад
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Дмитрий 
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Victory7773
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Был отказ от заказа, по уважительной причине. Ничего плохого или хорошего сказать не могу. Пишу потому что Weblancer не позволяет продолжит работу с сервисом без этого отзыва.
Также оставляю отзыв только потому, что того требует сервис. Работа над задачей не состоялась.
At-1
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$10
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Быстро, качественно, вежливо! Рекомендую!
Работа прошла отлично. Четкое тз, с оплатой никаких проблем. Рекомендую)

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