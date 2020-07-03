Привет Мы компания Guts United Есть уже готовая игра-головоломка в минималистичном стиле. Требуется дорисовать в нее некоторые игровые объекты (17 штук) Работы недели ...
Отрисовать лого из png в вектор
Необходимо отрисовать лого из png в вектор. Лого прикрепил.
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