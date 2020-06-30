Векторные рисунки

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Закрыт23 заявки662 просмотра

Здравствуйте, у нас такая проблема художник покинул проект и оставил недорисованные работы. И мы теперь ищем художника, который мог выдержать стиль прошлого и доделать все до конца. У нас остались эскизы которые нужно довести до ума, я прикрепил один из них файлах. И прикрепил готовый рисунок, как пример необходимой цветовой гаммы и общего стиля. Все рисунки нужно исполнить векторной графике, так как это кадры для анимации. Интересует сможете ли вы выполнить заказ, и сколько это будет стоить?

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