Векторные рисунки

Здравствуйте, у нас такая проблема художник покинул проект и оставил недорисованные работы. И мы теперь ищем художника, который мог выдержать стиль прошлого и доделать все до конца. У нас остались эскизы которые нужно довести до ума, я прикрепил один из них файлах. И прикрепил готовый рисунок, как пример необходимой цветовой гаммы и общего стиля. Все рисунки нужно исполнить векторной графике, так как это кадры для анимации. Интересует сможете ли вы выполнить заказ, и сколько это будет стоить?