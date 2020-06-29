Сделать иллюстрацию

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Закрыт25 заявок880 просмотров

Доброго времени суток,

ищется иллюстратор который сможет реализовать персонажей   в стиле  представленном на этой ссылке

https://dribbble.com/shots/11476701-Havana-Animation 

На постоянное сотрудничество

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