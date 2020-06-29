Здравствуйте, художники! У меня есть эскиз персонажа. Требуется нарисовать альтернативную версию этого персонажа, но соблюсти несколько условий: 1. Поза должна остаться прежней. Но можно немного расслабить персонажа или, наоборот, показать напряжение (это не обязательно) ...
Сделать иллюстрацию
Доброго времени суток,
ищется иллюстратор который сможет реализовать персонажей в стиле представленном на этой ссылке
https://dribbble.com/shots/11476701-Havana-Animation
На постоянное сотрудничество
Жду заявок
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