Необходимо сделать PDF брошуру (презентацию) с картинками максимум на 3 А4 странички. Картинки надо нарисовать красочные, наглядно объясняющие суть предложения франшизы. Картинки должны быть как карандашом, в таком стиле. Все картинки ...
Создание рисунка и полного макета для носков по фото
Пожалуйста присылайте ваше портфолио, либо, что еще лучше, уже выполненные подобные работы, это будет большим плюсом.)
Необходимо сделать рисунок, фото и примерное описание к тому, как должен выглядеть рисунок - приложу.
Рисунки будут с женщинами в откровенных позах, не голые, само собой с цензурой, но с главным фокусом на откровенность. Нужно более 10 работ в целом, но тут уже на ваше усмотрение, сколько сможете.
После необходимо адаптировать его и сделать полный макет носка. Где и как примерно должнен распологаться рисунок на макете носка тоже объясню, либо вы так же можете описать свои мысли по этому поводу.
Рисунки, как вы понимаете, должны быть в пиксельном формате, чтобы потом их сразу перенести и адаптировать к макету.
Макет должен быть, либо его нужно перевести в формат bmp с примерным разрешением 156 на 320 точек в 16 битной цветовой гамме, максимальное кол-во цветов - 8, без оттенков. Если по задумке 8 цветов в носке, в макете должно быть 8 цветов.
Макет можно условно разделить на 4 части. Каждая из которых соответствует определённому участку в носке. Пример прикрепил.
Обычно макеты рисуются в векторе, экспортируются в BMP и "добиваются" в GraphicsGale. Но вы сами для себя выбираете, как вам удобнее.
Примеры готовых носков прикрепил.
Примеры сложных работ можно посмотреть так же тут - https://www.sockclubmoscow.ru/mens-03
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