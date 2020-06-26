Создание рисунка и полного макета для носков по фото

Пожалуйста присылайте ваше портфолио, либо, что еще лучше, уже выполненные подобные работы, это будет большим плюсом.)

Необходимо сделать рисунок, фото и примерное описание к тому, как должен выглядеть рисунок - приложу.

Рисунки будут с женщинами в откровенных позах, не голые, само собой с цензурой, но с главным фокусом на откровенность. Нужно более 10 работ в целом, но тут уже на ваше усмотрение, сколько сможете.

После необходимо адаптировать его и сделать полный макет носка. Где и как примерно должнен распологаться рисунок на макете носка тоже объясню, либо вы так же можете описать свои мысли по этому поводу.

Рисунки, как вы понимаете, должны быть в пиксельном формате, чтобы потом их сразу перенести и адаптировать к макету.

Макет должен быть, либо его нужно перевести в формат bmp с примерным разрешением 156 на 320 точек в 16 битной цветовой гамме, максимальное кол-во цветов - 8, без оттенков. Если по задумке 8 цветов в носке, в макете должно быть 8 цветов.

Макет можно условно разделить на 4 части. Каждая из которых соответствует определённому участку в носке. Пример прикрепил.

Обычно макеты рисуются в векторе, экспортируются в BMP и "добиваются" в GraphicsGale. Но вы сами для себя выбираете, как вам удобнее.

Примеры готовых носков прикрепил.

Примеры сложных работ можно посмотреть так же тут - https://www.sockclubmoscow.ru/mens-03