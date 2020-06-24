Нарисовать 4 работы по готовым артам/фото в других цветах (по нужным д

Сдача в колледж для предмета цветоведение. Важно только подобрать правильные цвета для указанной темы. Можно сказать просто перекрашивание готовой работы. В фото примеры работ как нужно сделать, но в данном случае обводится и перекрашивается рисунок в диджитале (на граф.планшете в саи например)

Оплата по договоренности, работа вроде несложная