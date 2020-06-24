Добрый день! Нужно будет нарисовать иллюстрацию-баннер для сайта (в последующем возможно другие работы в том же стиле). Подробное описание идеи с примерами похожих работ - в добавленном файле. Укажите, сколько бы стоила ...
Нарисовать 4 работы по готовым артам/фото в других цветах (по нужным д
Сдача в колледж для предмета цветоведение. Важно только подобрать правильные цвета для указанной темы. Можно сказать просто перекрашивание готовой работы. В фото примеры работ как нужно сделать, но в данном случае обводится и перекрашивается рисунок в диджитале (на граф.планшете в саи например)
Оплата по договоренности, работа вроде несложная
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