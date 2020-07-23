Нарисовать две иллюстрации к слоганам

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Завершен18 заявок591 просмотр

Необходимо отрисовать 2 иллюстрации к слоганам:

1) "труд побеждает талант"

2) "количество переходит в качество". 

Есть небольшие идеи-концепты к иллюстрациям:

1) В виде комикса о 2х людях на турниках, один из которых преодолевая себя, выигрывает у более одаренного физически, визави, упорным трудом и тренировками.

Также приветствуются собственные варианты трактовки данных выражений.

Важным условием является, чтобы иллюстрации были ОТРИСОВАНЫ (не взятые уже существующие варианты из интернета) в стиле комиксов и(или) поп-арт.

Во вложении картинки с понравившийся стилизацией.

5 лет назад
guest_15928295806842
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Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

OFaceBoy
Любовь 
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#1
Иллюстрации и Рисунки
OFaceBoy
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