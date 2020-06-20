Иллюстрация к книг

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Закрыт25 заявок891 просмотр

Здравствуйте. Необходимо нарисовать иллюстрацию (романтическая фантастика, боевик, драма) с надписью названия романа и изображением центрального персонажа (не является обложкой). Изображение должно быть ближе к реалистичному. 

5 лет назад
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