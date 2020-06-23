Отрисовать иконки по заданным сюжетам

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Завершен19 заявок869 просмотров

Добрый день, требуется отрисовать около 7 иконок по заданным сюжетам, сюжеты в приложении.

Имеется стул в ai.

Оплата возможна только по PayPal.

5 лет назад
dollparts
Ульяна 
38 лет
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Была
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

LAVRENTEVA
Светлана 
37 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
$5
1 день
Спасибо, Светлана, отличная работа, отличное общение! Теперь за иконками только к вам))
Спасибо Ульяне за проект)Добросовестный, позитивный заказчик, очень четкое задание и своевременная оплата))

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