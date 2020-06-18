Иллюстрации для сайта (web, дизайн)

Добрый день!

Нужно будет сделать несколько иллюстраций (от 5 шт) для сайта, а в последующем и для постов в соц. сетях (в том же стиле). В первую очередь интересует порядок цен за 1 шт. Референсная иллюстрация в приложении - укажите, сколько бы стоила такая иллюстрация в вашем исполнении, сколько времени потребуется на каждую.