Иллюстрации для сайта (web, дизайн)

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Закрыт42 заявки1288 просмотров

Добрый день!

Нужно будет сделать несколько иллюстраций (от 5 шт) для сайта, а в последующем и для постов в соц. сетях (в том же стиле). В первую очередь интересует порядок цен за 1 шт. Референсная иллюстрация в приложении - укажите, сколько бы стоила такая иллюстрация в вашем исполнении, сколько времени потребуется на каждую.

5 лет назад
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