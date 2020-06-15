Создать персонажа

Елена, здравствуйте!

Возможно, ТЗ будет кривоватым, так как я пока сама не очень понимаю, что нужно, прошу прощения заранее

Суть: мне нужен персонаж для блога в Instagram.

Выкладывать свои фотографии я не хочу, поэтому ищу иллюстратора, готового сотрудничать на постоянной основе.

Как я вижу работу: либо создаем персонажа с нуля (по моему примерному описанию) либо, возможно, перерисовываем мои фотографии, чтобы было не очень узнаваемо.

Два вопроса:

1. Понятна ли суть

2. Сколько будет стоит отрисовка одной иллюстрации

Спасибо!