Создать визуальное описание проекта

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Завершен7 заявок812 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо нарисовать схему представления проекта, состоящую из больших цветных кругов и мини-кругов вокруг (представляющих дополнение каждого проекта).

Возможно и другое представление плана.

Желательно, чтоб мы сами потом могли модифицировать текст внутри кружков.

Предложения просьба присылать с похожим портфолио.

Спасибо.

5 лет назад
nationsorg
Роберт 
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10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Alina_Avdeeva
Алина 
23 года
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5 лет назад
$12
2 дня
Быстро, удобно, приемлимые тарифы.
Быстра справились, задача была ясной и интересной, рекомендую)

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Alina_Avdeeva
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