Художественная обработка 5 страниц дизайна

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт5 заявок725 просмотров

Всем привет!

Есть макет дизайна будущего сайта, там 5 основных страниц.

Требуется художественная обработка (компьютерная ретушь) этих иллюстраций, придания им "рисованного" вида, по аналогии с образцами, которые я прикладываю к этому заданию (файлы Test_01 и Test_02).

Я не знаю как назвать такую художественную работу, ретушь или что-то еще - когда обычное фото, немного приобретает "рисованный" или "компьютерный" вид.

 

Все элементы на наших страницах - это слои psd-файла.

Нужна такая обработка, чтоб в итоге все слои у нас оставались как и раньше, то есть итоговым продуктом должен быть PSD файл с такими же слоями как есть в исходнике, только подработанными.

Сроки проекта поджимают, поэтому на эту работу у нас лимит до 18-19 июня.

Потом нам надо верстать сайт.

Если иллюстратор является одновременно специалистом по html-верстке, разработке сайтов или имеет таких в команде, только плюс, наверное сможем договориться и о втором этапе.

Буду признателен за ваши предложения. Главным критерием, является наличие схожих работ в вашем портфолио, так как нет сейчас возможности работать с людьми, которые хотят поэкспериментировать

(я сам так люблю делать, когда беру какие-то заказы, но это не тот случай, так как проект сторонний и сроки уже прошли, я взял продление).

Я готов работать постоянно с дизайнером, который сможет выполнить эту работу по иным заказам, есть еще два заказа, на стадии согласования с заказчиками. Хотел бы сформировать команду надежных партнеров, чтобы развить свой бизнес с более дорогими проектами.

Спасибо за ваше участие заранее!

 

HTML
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