Стиль аниме

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт7 заявок567 просмотров

Добрый день, Виктори. Компания Лаборатория качества (https://quality-lab.ru/) в поиске художника для своих материалов (презентации, статьи), хотели бы попробовать проработать некоторые в стиле аниме. 

Что нужно?

Первый сет иллюстраций для курса по тестированию. Работ там будет много, но для оценки, как сможем сработаться, решили начать с этих двух

вводные на первые 2 иллюстрации:

1) https://yadi.sk/i/ouWAmphCYENs3g на весь широкоформатный слайд, белый фон

2) Семён, наш главный персонаж, в свитере с оленем, приятный, умный, сидит за столом и усиленно думает

3) картинки нужны будут на прозрачном фоне и чтобы "вписывались" по стилю и цветам https://yadi.sk/i/yCd2Uw7L2sU04Q.

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