Нужно нарисовать обложку для книги. Художественная Фантастика.

Люди на обложке должны быть изображены именно людьми! Не мультяшки, не коллажи, не карикатуры. Главные герои должны выглядеть как настоящие люди, только нарисованные. На обложке нужна сцена боя на арене главного героя с двумя противниками (один может лежать в виде трупа) и в стороне нормально различимая главная героиня. Надписи: название и имя автора. Набросок прилагается. Господа художники! Будьте снисходительны и извините за корявые руки. Как получилось. Примерная сцена на рисунке. Обробатывать фото не вариант (за неимением таковых). Нужен красивый рисунок. Прикрепил примерные рисунки по стилю. И ещё вопрос: на сколько сложно на 2й, 3й, 4й... обложке нарисовать похожие лица Гл.Героев?