Обложка для электронной книги

Добрый день, Виктори. Компания Лаборатория качества (https://quality-lab.ru/) в поиске художника для своих материалов (презентации, статьи), хотели бы попробовать проработать некоторые в стиле аниме. Что нужно? Первый сет иллюстраций для курса по тестированию. Работ ...