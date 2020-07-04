Обложка для электронной книги

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Завершен6 заявок307 просмотров

Нужно нарисовать обложку для электронной книги

5 лет назад
Zarc28
Илья 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

mastiks
55 лет
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 лет назад
$14
1 день
Сделал все хорошо
Хороший заказчик, интересная работа!

Заявки фрилансеров

Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 часа назад
201 отзыв
5 лет назад
#1
Иллюстрации и Рисунки
Дмитрий
 
44 года
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Был
9 месяцев назад
44 отзыва
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mastiks
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Егор
 
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