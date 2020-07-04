Всем привет! Есть макет дизайна будущего сайта, там 5 основных страниц. Требуется художественная обработка (компьютерная ретушь) этих иллюстраций, придания им "рисованного" вида, по аналогии с образцами, которые я прикладываю ...
Обложка для электронной книги
Нужно нарисовать обложку для электронной книги
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