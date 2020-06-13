Нанести на изображение схему размеров

Нужна помочь нанести на изображение грядок схему размеров (288 + 288 = 576 вариантов) Сами грядки отличается только 4-я размерами высоты (2 цвета) все остальные размеры наносятся на одном и том же размере, только меняется цифра размера (длина, ширина) итого 8 разных изображений из которых надо сделать 576 вариантов.

Пример изображения которое надо доработать: https://prnt.sc/syyw7e

Пример как примерно должна быть схема размеров: https://prnt.sc/syywvt

ТЗ

Нанести на изображение грядки (8 изображений) схему размеров (576 вариантов)

Все изображения правильно пронумеровать чтобы было понятно к какому размеру относиться изображение

Цена работы в заявках, подробности в переписке и исходники грядки тоже