Создать схематичные и понятные ТТК для работы с роллами

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  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт6 заявок269 просмотров

Довольно интересная творческая работа. Перед нами стоит задача упростить технологическую карту приготовления роллов для поваров, новеньких и стареньких. Нужно схематично изобразить ингредиенты в ролле, способ закатки, их количество, дальнейшие манипуляции с роллом. Например, классический ролл с огурцом изображаем на срезе, показываем что должно быть внутри, что снаружи. Можно создать специальные обозначения для каждого продукта. Еще можно прям отрисовать как должен выглядеть в итоге ролл, на отдаче, какие края, начинка и т.д. Будем еще обговаривать это.

Сейчас задача стоит сделать такие схемы на семь сетов. Потом на полное меню. Фото для примера в целом, но это не совсем то, что хочу видеть. Должно быть просто, понятно, красиво. Чтобы новичкам легко было ориентироваться.  

5 лет назад
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kalsefer
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