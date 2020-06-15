Дать несколько уроков иллюстратора

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт8 заявок603 просмотра

Хочу получит несколько уроков работы в Иллюстраторе с последущим менторством или сопровождением.

Нужен только русскоязычный специалист. У меня нулевой уровень знаний.

Обучение по скайпу или Teamviewer или подобной программе. 

5 лет назад
guest_15922071620739
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