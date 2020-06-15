Здравствуйте. Необходимо нарисовать схему представления проекта, состоящую из больших цветных кругов и мини-кругов вокруг (представляющих дополнение каждого проекта). Возможно и другое представление плана. Желательно, чтоб мы сами потом могли модифицировать ...
Дать несколько уроков иллюстратора
Хочу получит несколько уроков работы в Иллюстраторе с последущим менторством или сопровождением.
Нужен только русскоязычный специалист. У меня нулевой уровень знаний.
Обучение по скайпу или Teamviewer или подобной программе.
Заявки фрилансеров
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