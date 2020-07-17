Anfis

Анфиса Anfis

 
24 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Дизайн/Копирайт быстро и как ты хочешь!

Если надо срочно, могу искренни отрицать существование ночи!

В разделе примеры работ, лишь часть того, что делала

  • Иллюстрации, векторные и растровые
  • Афиши, баннеры, листовки
  • Оформление социальных сетей
  • Заставки для YouTube видео, оформление каналов
  • Создание презентаций
Что ещё может подарить ощущение спокойствия, если не дизайн?  Поиск цвета, формы и конечный результат приносит чувство счастья. Только в такой атмосфере можно работать старательно и со всей отдачей. 

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  • Слоганы
  • Нейминг
  • Рерайты
  • Тексты для социальных сетей
  • Переводы с украинского на русский
Поиск максимально крутого результата радует и в копирайтинге. Перебрать десятки слов ради максимально точного слогана, передающего всю суть, занимает время, но оно того явно стоит! 

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Немного информации:

Окончила университет РЭУ имени Г.В. Плеханова 

Проходила практику в креативном агентстве Соль и Contrapunto BBDO 

Была организатором университетской лиги, где занималась дизайном, копирайтом, ведением социальных сетей

Занималась организацией мероприятий совместно с АНО Центр развития и реализации спортивных проектов

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