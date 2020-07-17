Дизайн/Копирайт быстро и как ты хочешь!
Если надо срочно, могу искренни отрицать существование ночи!
В разделе примеры работ, лишь часть того, что делала
- Иллюстрации, векторные и растровые
- Афиши, баннеры, листовки
- Оформление социальных сетей
- Заставки для YouTube видео, оформление каналов
- Создание презентаций
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- Слоганы
- Нейминг
- Рерайты
- Тексты для социальных сетей
- Переводы с украинского на русский
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Немного информации:
Окончила университет РЭУ имени Г.В. Плеханова
Проходила практику в креативном агентстве Соль и Contrapunto BBDO
Была организатором университетской лиги, где занималась дизайном, копирайтом, ведением социальных сетей
Занималась организацией мероприятий совместно с АНО Центр развития и реализации спортивных проектов
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Баннеры, афиши, листовки109 просмотров
- Дизайн и ведение социальных сетей106 просмотров
- Иллюстрации на разные темы103 просмотра
- Рисунки людей111 просмотров
- Дизайн для YouTube каналов93 просмотра