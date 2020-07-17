Дизайн/Копирайт быстро и как ты хочешь!

Если надо срочно, могу искренни отрицать существование ночи!

В разделе примеры работ, лишь часть того, что делала

Иллюстрации, векторные и растровые

Афиши, баннеры, листовки

Оформление социальных сетей

Заставки для YouTube видео, оформление каналов

Создание презентаций

Что ещё может подарить ощущение спокойствия, если не дизайн? Поиск цвета, формы и конечный результат приносит чувство счастья. Только в такой атмосфере можно работать старательно и со всей отдачей.

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Слоганы

Нейминг

Рерайты

Тексты для социальных сетей

Переводы с украинского на русский

Поиск максимально крутого результата радует и в копирайтинге. Перебрать десятки слов ради максимально точного слогана, передающего всю суть, занимает время, но оно того явно стоит!

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Немного информации:

Окончила университет РЭУ имени Г.В. Плеханова

Проходила практику в креативном агентстве Соль и Contrapunto BBDO

Была организатором университетской лиги, где занималась дизайном, копирайтом, ведением социальных сетей

Занималась организацией мероприятий совместно с АНО Центр развития и реализации спортивных проектов