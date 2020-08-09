Графический дизайнер
Меня зовут Настя, и я - графический дизайнер!
Я работаю в этой сфере более пяти лет и возможно мои работы - это именно то, что Вы искали.
Для меня дизайн не просто картинки, это способ общения. Искусство делает жизнь благороднее и добрее.
Здесь Вы сможете ознакомиться с моим портфолио и принять для себя решение:
https://www.behance.net/hey_wasya
@hey_wasya_designer
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Дизайн этикеток и упаковок110 просмотров
- POS материалы103 просмотра
- Реклама на привлечение105 просмотров
- Логотип и брендинг108 просмотров
- Иллюстрирование84 просмотра
- Ui дизайн75 просмотров