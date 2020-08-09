Графический дизайнер

Меня зовут Настя, и я - графический дизайнер!

Я работаю в этой сфере более пяти лет и возможно мои работы - это именно то, что Вы искали.

Для меня дизайн не просто картинки, это способ общения. Искусство делает жизнь благороднее и добрее.

Здесь Вы сможете ознакомиться с моим портфолио и принять для себя решение:

https://www.behance.net/hey_wasya

@hey_wasya_designer