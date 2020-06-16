Эскизы для обложки книги

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Закрыт10 заявок379 просмотров

Ищем ответственного дизайнера, который всегда будет на связи.

Необходимо создать 3 эскиза обложки, на тему бизнеса или МЛМ.

Оплата 1500 рублей.

5 лет назад
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