Здравствуйте, Нина

Мне понравились Ваши работы, поэтому обращаюсь именно к Вам.

Меня зовут Глеб (Украина). Я написал апокалипсическую повесть - "Крысиная чума" и отправил издательству на рассмотрение. Произведение было принято и готовится к изданию в электронном виде.

Однако не хватает обложки. По-хорошему, еще хотелось бы добавить несколько иллюстраций.

Один из героев произведения – мальчик-аутист, который рисует карандашами на тетрадных листах. Своими рисунками он предсказывает будущее.

Один из таких рисунков, мне бы хотелось увидеть на обложке. На котором издалека изображен старый замок на фоне заходящего солнца и на одной из его башен – два силуэта (женщина и дочь). Вокруг замка высохший ров, большие ворота. Дорога к воротам через короткий мост. Перед замком поляна со стогом сена. Вокруг лес. И где-то на границе с лесом – синий микроавтобус.

Девочка наверху машет рукой, то ли в знак приветствия, то ли прощаясь с кем-то.

Если при этом будут нарисованы выбегающие из замка люди (как зомби) – тоже хорошо. Но не обязательно.

Это мое видение обложки.

Скажите Вам это интересно?

Иллюстрации в самой книге - это так же рисунки мальчика-аутиста карандашами на тетрадных листиках в клеточку.