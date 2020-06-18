Паттерн в неоклассическом стиле.

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Закрыт12 заявок636 просмотров

Необходимо разработать паттерн в неоклассическом стиле на ткань (товары для дома). 2-3 варианта.

Для отклика на задание просим прикладывать примеры ранее разработанных Вами принтов.

Цена обсуждаемая, предлагайте сумму за 1 паттерн.

ТЗ имеется, все детали и нюансы поясним непосредственному исполнителю..

5 лет назад
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Иллюстрации и Рисунки